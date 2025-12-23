Tafelbrug Zuidhorn dicht voor al het wegverkeer vanaf 23 december 2025

Zuidhorn – Rijkswaterstaat ziet zich genoodzaakt om de tafelbrug Zuidhorn vanaf dinsdagmiddag 23 december 2025 omhoog te zetten.

De tafelbrug die Zuidhorn met Noordhorn verbindt, heeft breuken in de staalkabels. We kunnen daardoor de veiligheid onvoldoende garanderen om de brug te blijven bedienen.

De gebreken zijn aan het licht gekomen tijdens een extra inspectie die we maandag 22 december hebben laten uitvoeren aan de brug die over het Van Starkenborghkanaal ligt in de provincie Groningen.

Extra inspectie

Directe aanleiding voor de extra inspectie zijn de bevindingen die eerder werden gedaan bij de tafelbrug in Dorkwerd. Ook daar werden breuken in de staalkabels aangetroffen. Het gaat hier om kabels die nodig zijn om de brug omhoog te kunnen tillen voor de scheepvaart.

We hebben met spoed nieuwe staalkabels besteld. Op dit moment is de verwachting dat de overlast duurt tot eind februari 2026, uitlopend tot halverwege maart. Dit betekent dat de brug in de tussentijd niet bediend kan worden.

Brug omhoog

Gezien de lage hoogte van de brug zijn we genoodzaakt hem omhoog te zetten, zodat het scheepvaartverkeer eronderdoor kan. De borging vindt plaats via speciaal aangebrachte kettingtakels.

Het Van Starkenborghkanaal maakt onderdeel uit van de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl (HLD) en is van nationaal economische belang voor de scheepvaart. We moeten daarom de scheepvaart, die niet kan omvaren, voorrang verlenen boven het wegverkeer.

Alternatieven

Voor het autoverkeer is er een alternatief: de omleidingsroute gaat via de provinciale weg N355. Voor de voetgangers, fietsers en ander ‘langzaam’ verkeer zal de sluiting helaas grotere problemen geven. Zij kunnen immers niet over de provinciale weg. Deze is alleen geschikt voor het autoverkeer.

We realiseren ons dat dit ingrijpend is voor bewoners en werken aan alternatieven. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een pendelbus. Daarnaast zijn we in gesprek met de gemeente en de Veiligheidsregio om te kijken wat dit betekent voor de hulpdiensten en welke aanvullende maatregelen nodig zijn.

Tafelbruggen

Drie bruggen over het Van Starkenborghkanaal laten nu hetzelfde patroon zien. Er komen breuken in de kabels voor. Het gaat om de drie tafelbruggen: Aduard, Dorkwerd en Zuidhorn. Bij Aduard is ook een inspectie geweest. Deze brug is nog wel veilig bedienbaar.

Bij Aduard is ook een intensieve inspectie geweest. Deze brug is nog wel veilig bedienbaar. Voor alle drie de bruggen hebben we wel nieuwe kabels besteld. Deze worden zo snel als mogelijk vervangen, waarbij de brug Zuidhorn voorrang krijgt, daarna volgt Dorkwerd en daarna Aduard.

Belang HoofdvaarwegDe brug Zuidhorn is onderdeel van de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl (HLD). De HLD loopt door Friesland en Groningen en is een van de belangrijkste vaarwegen van Nederland.

