Help, mijn hond loopt mank! Wat moet ik nu doen?

Je kent het vast wel: je bent heerlijk aan het wandelen in het bos, gooit nog eens een bal en ineens staat je hond stil. Hij tilt zijn poot op, kijkt je zielig aan en hinkt vervolgens op drie poten verder. Je schrikt je natuurlijk een hoedje. Is er iets gebroken? Zijn het zijn kruisbanden?

Voordat je in paniek de dierenarts belt of de auto gaat halen, is het slim om eerst even diep adem te halen. Met een paar simpele checks weet je vaak al snel of het loos alarm is of dat er echt iets aan de hand is.

Eerst even die poot inspecteren

Het eerste wat je doet, is de patiënt even rustig laten zitten of liggen. Til de pijnlijke poot op en speel even voor detective. Bekijk de voetzooltjes grondig en spreid de tenen een beetje. Heel vaak zit de boosdoener hier gewoon verstopt. Een doorn, een stukje glas of zo’n vervelende grasaar kan flink pijn doen. Zeker een wat kleinere hond zoals een maltipoo kan behoorlijk piepen om iets kleins als een splintertje. Voel ook even of de poot warm aanvoelt of dikker is dan de andere. Vind je een splinter of steentje? Haal het er voorzichtig uit met een pincet, ontsmet het plekje en vaak loopt hij daarna weer als een kievit.

Rust is het beste medicijn

Zie je aan de buitenkant helemaal niets geks? Dan heeft hij zich waarschijnlijk gewoon verstapt of een spiertje verrekt tijdens het rennen. Net als bij ons gaat dat met rust vaak vanzelf weer over. Dat betekent wel dat je even streng moet zijn. Heb je een energieke labradoodle of een andere stuiterbal in huis, dan is rust houden een hele opgave. Toch moet het. Geen wilde spelletjes, niet achter ballen aanrennen en even niet ravotten met andere honden in het park. Laat hem alleen kort uit aan de riem voor een plasje en ga daarna weer lekker naar binnen. Traplopen en op de bank springen zijn ook even verboden terrein.

Honden zijn hard voor zichzelf

Vergis je niet: honden zijn bikkels. In de natuur is pijn tonen een teken van zwakte, dus ze zullen het zo lang mogelijk proberen te verbergen. Als je hond mank loopt, doet het dus echt wel zeer. Maar let ook op andere, stille signalen. Misschien hijgt hij ineens veel terwijl hij niks doet, of wil hij zijn bak met voer niet leegeten. Sommige honden gaan obsessief likken aan een knie of pols. Ook als hij moeite heeft met opstaan uit zijn mand of gek kreunt als hij gaat liggen, moet er een belletje bij je gaan rinkelen. Jij kent je dier het beste; als hij zich anders gedraagt, is er iets mis.

Wanneer moet je bellen?

Meestal trekt een lichte kreupelheid na een dag of twee bankhangen wel weer weg. Is het na 48 uur nog steeds niet beter? Dan is het tijd om de dierenarts te raadplegen. Maar er zijn momenten dat je niet moet wachten. Als de poot er in een hele rare hoek bij hangt, of als hij er absoluut niet op kan of wil staan, ga je meteen. Ook als hij kermt van de pijn, koorts heeft of heel sloom is, wacht je niet af. De dierenarts kan met een foto of een voel-onderzoek snel zien of er sprake is van een breuk of bijvoorbeeld een kapotte kruisband.

Voorkomen is beter

Je kunt niet elk ongelukje voorkomen, honden blijven nu eenmaal honden. Maar je kunt de risico’s wel verkleinen. Let bijvoorbeeld goed op het gewicht van je maatje. Elke kilo te veel is een extra belasting voor die gewrichten, zeker als ze ouder worden. Pas binnen ook op met die gladde laminaatvloer; uitglijden is funest voor heupen en knieën. Zorg voor een stroef kleed of knip de haartjes tussen de voetzolen weg voor meer grip.

