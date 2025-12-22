Politie zoekt getuigen van beroving in de wijk `De Hoogte`

Groningen – De politie heeft maandagmiddag een oproep gedaan aan het publiek in verband met de zoektocht naar de verdachte van een straatroof die vrijdagavond plaatsvond in de Groningse wijk De Hoogte.

Volgens het basisteam Groningen-Noord gebeurde de straatroof rond 19:30 uur. Het slachtoffer was een maaltijdbezorger.

Getuigen of mensen die over informatie beschikken en nog niet met de politie hebben gesproken, worden verzocht contact op te nemen via 0900-8844. Ook camerabeelden zijn welkom. Anoniem tippen kan via 0800-7000. Vermeld daarbij zaaknummer 2025343388.

