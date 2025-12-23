De jaarlijkse lichtjestochten, dit jaar op 27,29 en 30 december 2025

Regio – Na bijna een heel jaar wachten is het dan eindelijk weer zover.
Voor het vijfde jaar op rij alweer, met elk jaar zoveel mogelijk verschillende dorpen/steden. Ben je benieuwd naar de routes van dit jaar? Kijk dan op hun Facebookpagina/Instagram of website! Alle routes beginnen om 17:00 uur, op onze Facebookpagina laten ze u live weten waar ze rijden!
Wie zijn wij?
Wij zijn een groep enthousiaste mensen, bestaande uit boeren, loonwerkers en sympathisanten. Kom jij ook kijken?
Routes op een rij:
Route Eemsdelta 27 december
Farmsum: Hogelandsterweg.
Delfzijl: Hogelandsterweg, N997, Weg naar Den Dam, Trekweg.
Appingedam: Delfzijlsterweg, Solwerderweg, Noordersingel, Stationsweg, Koningstraat, Westersingel, Tjamsweersterweg.
Oosterwijtwerd: Damsterweg, Schoolweg.
Leermens: Dieftilweg, Wierdeweg.
Zeerijp: Tolweg, Kinkhornsterweg.
Eenum: Schansweg, Oosterwijtwerderweg, Bosweg, Eenumerweg.
Zeerijp: Eenumerweg, Borgweg, Lopsterweg, Zeerijperweg.
Loppersum: Westeremderweg.
Westeremden: Zeerijperweg, Molenweg, Bredeweg.
Stedum: Weersterweg, Stationsweg, Kampweg, Bedumerweg, D. Triezenbergstraat, Lellensterweg.
Lellens: Borgweg.
Ten Post: Stadsweg, Eestumerweg.
Ten Boer: Rijksweg, N360, Verlaatweg.
Sint Annen: Stadsweg, Boersterweg.
Bedum: Bedumerweg, Sint Annerweg, Waddadrift, Boterdiep Oostzijde, Stationsweg, Wilhelminalaan, Boterdiep Westzijde.
Route Het Hogeland 29 december
Roodeschool: Hooilandsweg.
Hefswal: Schapweg, Hefswalsterweg, Langelandsterweg.
Uithuizermeeden: Hoofdstraat N363, Torenstraat, Paaptilsterweg.
Oldenzijl: Oldenzijlsterweg.
Zandeweer: Noorderweg, N999.
Molenhorn: Veilingweg.
Doodstil: Trekweg.
Uithuizen: Havenweg, J. Cohenlaan, J.F. Kennedystraat.
’t Lage van de Weg: Bovenhuizen, Streeksterweg.
Usquert: Streeksterweg, Hoofdstraat, Stationsstraat, Boermanjeweg.
Warffum: Oostervalge, Oostervalge N363, Oosterstraat, Stationsweg, Havenstraat, A.G. Bellstraat, Westervalge, Juffer Marthastraat N363, Mispelnust, Westervalge.
Den Andel: Oude Dijk, De Streekweg, Andelsterweg.
Rasquert: Meijmaweg.
Baflo: Willem de Zwijgerstraat, Gebroeders Gootjesstraat, Winsumerweg, Winsumerweg Parallel, Winsumerweg N363 (net voor).
Winsum: Provincialeweg N361, Wierdaweg, Onderdendamsterweg, Braaksterlaan, De Ploeg, Meeden, Winsumerstraatweg N361, Garnwerderweg.
Garnwerd: Klein Garnwerd, Hunzeweg, Torensmaweg.
Feerwerd: Torensmaweg, Mentaweg.
Ezinge: Nieuwestreek, Van Swinderenweg.
Saaksum: Batnwerderweg N983.
Oldehove: Boven Tilsterweg N982, Englumstraat, Englumermweg.
Route Kop van Drenthe 30 december
Schildwolde: Hoofdweg.
Slochteren: Hoofdweg.
Froombosch: Hoofdweg.
Kolham: Hoofdweg, Rengerslaan.
Foxham: Rengerslaan, Industrieweg.
Hoogezand: Industrieweg, Gorechtlaan, Erasmusweg, Van der Duyn van Maasdamweg, Abraham Kuypersingel.
Kropswolde: Woldweg, Semsweg.
De Groeve: Hunzeweg.
Zuidlaren: Hunzeweg, Osbroeken, Nieuw Dijk, Ekkelcamp, Infanterielaan, Annerweg, Brink Z.Z., Zuiderstraat, Stationsweg, Groningerstraat.
Midlaren: Groningerstraat, Noordlaarderweg.
Noordlaren: Lageweg.
Onnen: Zuidveld, Langelandweg, Mottenbrink, Giezelgeer.
Glimmen: Viaductweg, Rijksstraatweg.
De Punt: Groningerstraatweg.
Eelde: Burg. J.G. Legroweg, Esweg, Hoofdweg.
Paterswolde: Hoofdweg, Groningerweg.
Eelderwolde: Groningerweg, Borchsingel.
Peize: Ruskenveen.
Hoogkerk: Zuiderweg, Hoendiep, Aduarderdiepsterweg.
Den Horn: Weersterweg, Langeweersterweg.