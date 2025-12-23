De jaarlijkse lichtjestochten, dit jaar op 27,29 en 30 december 2025

Regio – Na bijna een heel jaar wachten is het dan eindelijk weer zover.

Voor het vijfde jaar op rij alweer, met elk jaar zoveel mogelijk verschillende dorpen/steden. Ben je benieuwd naar de routes van dit jaar? Kijk dan op hun Facebookpagina/Instagram of website! Alle routes beginnen om 17:00 uur, op onze Facebookpagina laten ze u live weten waar ze rijden!

Wie zijn wij?

Wij zijn een groep enthousiaste mensen, bestaande uit boeren, loonwerkers en sympathisanten. Kom jij ook kijken?

Routes op een rij:

Route Eemsdelta 27 december

Farmsum: Hogelandsterweg.

Delfzijl: Hogelandsterweg, N997, Weg naar Den Dam, Trekweg.

Appingedam: Delfzijlsterweg, Solwerderweg, Noordersingel, Stationsweg, Koningstraat, Westersingel, Tjamsweersterweg.

Oosterwijtwerd: Damsterweg, Schoolweg.

Leermens: Dieftilweg, Wierdeweg.

Zeerijp: Tolweg, Kinkhornsterweg.

Eenum: Schansweg, Oosterwijtwerderweg, Bosweg, Eenumerweg.

Zeerijp: Eenumerweg, Borgweg, Lopsterweg, Zeerijperweg.

Loppersum: Westeremderweg.

Westeremden: Zeerijperweg, Molenweg, Bredeweg.

Stedum: Weersterweg, Stationsweg, Kampweg, Bedumerweg, D. Triezenbergstraat, Lellensterweg.

Lellens: Borgweg.

Ten Post: Stadsweg, Eestumerweg.

Ten Boer: Rijksweg, N360, Verlaatweg.

Sint Annen: Stadsweg, Boersterweg.

Bedum: Bedumerweg, Sint Annerweg, Waddadrift, Boterdiep Oostzijde, Stationsweg, Wilhelminalaan, Boterdiep Westzijde.

Route Het Hogeland 29 december

Roodeschool: Hooilandsweg.

Hefswal: Schapweg, Hefswalsterweg, Langelandsterweg.

Uithuizermeeden: Hoofdstraat N363, Torenstraat, Paaptilsterweg.

Oldenzijl: Oldenzijlsterweg.

Zandeweer: Noorderweg, N999.

Molenhorn: Veilingweg.

Doodstil: Trekweg.

Uithuizen: Havenweg, J. Cohenlaan, J.F. Kennedystraat.

’t Lage van de Weg: Bovenhuizen, Streeksterweg.

Usquert: Streeksterweg, Hoofdstraat, Stationsstraat, Boermanjeweg.

Warffum: Oostervalge, Oostervalge N363, Oosterstraat, Stationsweg, Havenstraat, A.G. Bellstraat, Westervalge, Juffer Marthastraat N363, Mispelnust, Westervalge.

Den Andel: Oude Dijk, De Streekweg, Andelsterweg.

Rasquert: Meijmaweg.

Baflo: Willem de Zwijgerstraat, Gebroeders Gootjesstraat, Winsumerweg, Winsumerweg Parallel, Winsumerweg N363 (net voor).

Winsum: Provincialeweg N361, Wierdaweg, Onderdendamsterweg, Braaksterlaan, De Ploeg, Meeden, Winsumerstraatweg N361, Garnwerderweg.

Garnwerd: Klein Garnwerd, Hunzeweg, Torensmaweg.

Feerwerd: Torensmaweg, Mentaweg.

Ezinge: Nieuwestreek, Van Swinderenweg.

Saaksum: Batnwerderweg N983.

Oldehove: Boven Tilsterweg N982, Englumstraat, Englumermweg.

Route Kop van Drenthe 30 december

Schildwolde: Hoofdweg.

Slochteren: Hoofdweg.

Froombosch: Hoofdweg.

Kolham: Hoofdweg, Rengerslaan.

Foxham: Rengerslaan, Industrieweg.

Hoogezand: Industrieweg, Gorechtlaan, Erasmusweg, Van der Duyn van Maasdamweg, Abraham Kuypersingel.

Kropswolde: Woldweg, Semsweg.

De Groeve: Hunzeweg.

Zuidlaren: Hunzeweg, Osbroeken, Nieuw Dijk, Ekkelcamp, Infanterielaan, Annerweg, Brink Z.Z., Zuiderstraat, Stationsweg, Groningerstraat.

Midlaren: Groningerstraat, Noordlaarderweg.

Noordlaren: Lageweg.

Onnen: Zuidveld, Langelandweg, Mottenbrink, Giezelgeer.

Glimmen: Viaductweg, Rijksstraatweg.

De Punt: Groningerstraatweg.

Eelde: Burg. J.G. Legroweg, Esweg, Hoofdweg.

Paterswolde: Hoofdweg, Groningerweg.

Eelderwolde: Groningerweg, Borchsingel.

Peize: Ruskenveen.

Hoogkerk: Zuiderweg, Hoendiep, Aduarderdiepsterweg.

Den Horn: Weersterweg, Langeweersterweg.