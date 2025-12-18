Twee aanhoudingen bij HIT-actie tegen witwassen en drugshandel in Leek

Leek – Het Interventieteam HIT van de politie heeft maandag 15 december twee mannen aangehouden in een onderzoek naar witwassen en drugshandel. Het gaat om een 28-jarige man en een 61-jarige man uit Leek, die na verhoor zijn heengezonden maar nog wel verdachten blijven.

Tijdens de actie doorzocht de politie twee woningen in Leek en een bedrijfspand in Groningen. Daarbij werd beslag gelegd op onder meer drie auto’s, sieraden, merkkleding, een aanzienlijk bedrag aan contant geld en 2,5 kilo softdrugs. De totale waarde van de in beslag genomen goederen wordt geschat op ruim 200.000 euro.

Het Interventieteam HIT richt zich op de aanpak van ondermijnende criminaliteit, zoals drugs- en wapenhandel en witwassen, en roept burgers op verdachte situaties te melden.

