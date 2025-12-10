Beroving bij de Adriaan van Ostadestraat in Groningen, getuigen gezocht

Groningen – Vrijdag 5 december is er een beroving geweest rond 15:45 uur bij de Adriaan van Ostadestraat Groningen.

De politie is nu op zoek naar getuigen van een beroving t.h.v. de openbare school. Een groep jonge tieners beroofden een slachtoffer. Hierbij is fysiek geweld gebruikt. Het slachtoffer was niet alleen, het slachtoffer was met een vriend. Deze vriend is ook fysiek belaagd.

Heeft u informatie? Laat het de politie dan weten!

Heeft u iets gezien of gehoord van dit incident? Heeft u verdachte personen gezien of bent u in aanraking gekomen met deze groep jongeren? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 en vermeld: 2025328706. Anoniem kan dat via Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

