Twee inbraken in Zuidhorn, camerabeelden gezocht

Zuidhorn – Dinsdag 9 december 2025 tussen 16:00 uur en 21:30 uur, is er ingebroken bij twee woningen aan de Josinalaan en aan de Maurits Clantlaan te Zuidhorn.

Beide woningen zijn volledig doorzocht. Bij de woning aan de Maurits Clantlaan is men via de achterzijde naar binnen gegaan en bij de Josinalaan is men via de voorzijde naar binnen gegaan.

Het is nog onbekend wat er precies is weggenomen. Mogelijk heeft iemand iets gezien of gehoord of heeft iemand camerabeelden waar iets op staat.

Geef dit dan door via 0900-8844.

