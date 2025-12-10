Gewonden na brand in studentenhuis Hoendiepskade Groningen

Groningen – De brandweer is woensdagnacht met meerdere voertuigen uitgerukt voor een brand in een studentenhuis aan de Hoendiepskade in de stad. Ter plaatse bleken er nog personen in het pand aanwezig, waarna is opgeschaald naar middelbrand.

Twee personen zijn door de brandweer uit het pand gehaald. Zij zijn overgedragen aan de ambulancedienst. Beide slachtoffers raakten gewond; één van hen is naar het ziekenhuis vervoerd. Totaal hadden drie mensen rook ingeademd meldt de brandweer.

De brandweer heeft het vuur geblust en gecontroleerd of er zich geen personen meer in het gebouw bevonden. Ook werd een hoogwerker ingezet bij de bestrijding van de brand.

