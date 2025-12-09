Voetbalclubs, waaronder FC Groningen, willen strengere straffen bij ongeregeldheden

Groningen – De betaald voetbalorganisaties in Nederland, waaronder FC Groningen, dringen er op aan dat er strenger gestraft wordt bij ongeregeldheden schrijft Oogtv.nl.

“De huidige sancties zijn niet afschrikwekkend genoeg. Strafrechtelijke vervolging lijkt in het buitenland goed te werken”, schrijven de voetbalclubs. “Het structureel aanpakken van ernstige ongeregeldheden vereist een ketenaanpak. Deze incidenten staan niet op zichzelf, maar zijn een uiting van bredere maatschappelijke ontwikkelingen en gedrag dat ook buiten de stadions zichtbaar is. Alleen met een gezamenlijke aanpak van clubs, Eredivisie CV, Coöperatie Eerste Divisie, KNVB, politie, justitie en overheid kunnen we ervoor zorgen dat onze stadions veilig blijven”.

De clubs vinden dat daders strafrechtelijk vervolgd moeten worden en zo een strafblad krijgen. Volgens de clubs werkt dat in Duitsland en Engeland erg goed.

Het liep anderhalve week geleden bij de wedstrijd Ajax – FC Groningen compleet uit de hand. Ajax supporters staken massaal vuurwerk af. De wedstrijd werd gestaakt en dinsdag zonder publiek uitgespeeld.