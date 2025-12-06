Twee gewonden bij ernstig ongeval tussen Stadskanaal en Gasselternijveen (Video)

GASSELTERNIJVEENSCHEMOND – Op de provinciale weg tussen Stadskanaal en Gasselternijveen heeft vrijdagavond rond middernacht een ernstig verkeersongeval plaatsgevonden. Video.

Volgens RTV Drenthe botsten daarbij twee auto’s frontaal op elkaar. Twee betrokkenen zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard van hun verwondingen is nog niets bekend.

De weg was tijdelijk afgesloten voor hulpverlening en onderzoek. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval.

