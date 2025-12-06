Overig

Twee gewonden bij ernstig ongeval tussen Stadskanaal en Gasselternijveen (Video)

06 december 2025, 10:28
Deel dit artikel
Bron: RTVDrenthe

GASSELTERNIJVEENSCHEMOND – Op de provinciale weg tussen Stadskanaal en Gasselternijveen heeft vrijdagavond rond middernacht een ernstig verkeersongeval plaatsgevonden. Video.

Volgens RTV Drenthe botsten daarbij twee auto’s frontaal op elkaar. Twee betrokkenen zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard van hun verwondingen is nog niets bekend.

De weg was tijdelijk afgesloten voor hulpverlening en onderzoek. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval.

Foto's

ambu

Deel dit artikel