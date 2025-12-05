Aanpak Zevenhuisterweg is vertraagd door o.a. slecht weer

Zevenhuizen – De werkzaamheden aan de Zevenhuisterweg tussen Zevenhuizen en Nieuw-Roden worden doorgeschoven naar volgend jaar. De planning loopt vertraging op door het slechte weer en het later leveren van belangrijke materialen.

De gemeente Noordenveld laat, volgens RTV Drenthe(Bron en meer informatie hier), weten dat het project vóór de zomer van 2026 afgerond moet zijn.

Een exacte startdatum is nog niet bekend. „Zodra we weten wanneer de werkzaamheden beginnen, informeren we u daarover,” meldt de gemeente in een brief aan omwonenden

Foto's