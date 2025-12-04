Bewusteloze bewoner gevonden bij brandalarm Torenstraat Winschoten

Winschoten – Woensdagavond rukte de brandweer van Winschoten uit nadat in een woning aan de Torenstraat langdurig een rookmelder afging. Er kon geen contact worden gelegd met de bewoner en buiten was een duidelijke brandlucht waarneembaar, meldt Dvhn.nl.

De brandweer forceerde de deur en vond binnen een bewusteloze bewoner. In de oven bleek nog eten te staan. De woning is geventileerd; bluswerkzaamheden waren niet nodig. De bewoner is met spoed per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

