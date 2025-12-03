Maatregelen tegen drugspraktijken in Sappemeer

Sappemeer – Burgemeester Erica van Lente van Midden-Groningen heeft maatregelen genomen na drugsdelicten aan de Noorderstraat in Sappemeer. Eén betrokkene heeft een last onder dwangsom opgelegd gekregen – een laatste waarschuwing voordat een boete volgt meldt RTV Noord.

Daarnaast ontvangen zes bewoners en de pandeigenaar een officiële waarschuwing. De eigenaar heeft een zorgplicht en moet voorkomen dat dergelijke situaties ontstaan. Eerder was al één van de kamers in het pand gesloten, maar de drugsactiviteiten gingen desondanks door.

De burgemeester licht haar besluit toe: “Ik had ook zwaardere maatregelen kunnen nemen, zoals het tijdelijk sluiten van het pand. Dat heb ik niet gedaan, omdat ik ook het woonbelang van de bewoners heb meegewogen. Wel doe ik een algemene oproep aan inwoners om alert te zijn op verdachte situaties en deze te melden via Meld Misdaad Anoniem of telefonisch bij de politie via 0900-8844.”

