Nieuwe coldcase-kaart toont onopgeloste zaken in Nederland

Landelijk – Nederland heeft sinds maandag een interactieve coldcase-kaart. Daarop staan meer dan vierhonderd onopgeloste moord- en vermissingszaken, waaronder een aantal uit Groningen.

De kaart is gebaseerd op een Brits voorbeeld en werkt op dezelfde manier: bezoekers kunnen inzoomen op hun eigen buurt om te zien welke zaken daar nog openstaan. Hoewel de kaart nu al goed gevuld is, ontbreken er naar schatting nog zo’n tweeduizend zaken in Nederland. De stichting wil in overleg met de politie om die gegevens alsnog te verzamelen. Als dat niet lukt, overweegt zij een Woo-verzoek om de lijst compleet te maken meldt Oogtv.nl..

Op de kaart staan onder meer de zaken rond de onbekende man die in 2002 in het Van Starkenborghkanaal werd gevonden, de moorden op onder anderen Cornelis Booisma, Salah Tayebi en Antoinette Bont, en de vermissingen van Jolanda Meijer, Ben Stubbe en Michael de Vrieze.

In totaal gaat het om elf zaken met een link naar de gemeente Groningen, plus vier cold cases elders in de provincie.

Volgens directeur Sander Meyer geeft de kaart eindelijk overzicht in de grote hoeveelheid dossiers. “De coldcasemap geeft een bijzonder goed overzicht van de vele zaken die nog wachten op een oplossing. Elke marker staat niet alleen voor een moord of verdwijning, maar ook voor de nabestaanden die al die jaren in onzekerheid leven.”

Meyer werkte twee weken aan het project. “Het was, kan ik wel zeggen, enorm monnikenwerk om elk adres zo nauwkeurig mogelijk te lokaliseren.” Volgens hem is dat de moeite waard: “Mensen zullen nu inzoomen op hun eigen straatje en beseffen dat een zaak om de hoek nooit is opgelost. Daardoor kan zo’n moord of verdwijning ineens weer onderwerp van gesprek worden. En juist dat is zo belangrijk bij cold cases: aandacht, aandacht en nog eens aandacht.”