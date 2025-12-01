Politie Westerkwartier had weer een druk weekend

Regio – Afgelopen weekend zijn de agenten van Westerkwartier weer druk geweest met diverse zaken.

Hierbij een greep uit de incidenten van het afgelopen weekend. Samengevat.

RIJDEN ONDER INVLOED EN MET ONGELDIG VERKLAARD RIJBEWIJS A7 MARUM

Op donderdag 27 november zagen de collega’s een voertuig rijden welke opvallend rijgedrag vertoonde.

Toen de collega’s de bestuurder controleerden roken zij al een sterke alcohollucht.

De bestuurder, een 41-jarige inwoner uit de gemeente Emmen, blies een F indicatie.

Op het bureau bleek de bestuurder 770 UGL te blazen. Er is een proces verbaal gemaakt voor rijden onder invloed en rijden zonder geld rijbewijs.

VERDACHTE SITUATIE LEEK

Op 27 november omstreeks 12:00 uur zag een melder een man uit een voertuig stappen met gedeeltelijk politie-uniform. De melder zag de man bij een woning aanbellen en daarna weer in zijn voertuig stappen. Wij hebben het voertuig en de man niet meer aangetroffen, maar vragen iedereen om voorzichtig te zijn voor ‘nepagenten’. De meldingen van nepagenten komen nog steeds voor, ook in ons gebied.

INVORDERING RIJBEWIJS SNELHEID MARUM

OP 28 november omstreeks 12:00 uur hebben wij met een lasercontrole een voertuig gecontroleerd welke, gecorrigeerd, 52 kilometer per uur te hard reed. Van de bestuurder, een 46-jarige inwoner uit de gemeente Heerenveen, is het rijbewijs ingevorderd.

DIEFSTAL MET GEWELD DEN HORN

Op 28 november omstreeks 15:45 uur is van een aangever onder bedreiging zijn fatbike afgenomen. De aangever stond op de Niewebrugsterweg te Den Horn bij de brug toen er twee personen op een elektrische fiets aankwamen. De ene persoon heeft de aangever klappen gegeven en de andere persoon heeft de aangever bedreigd met een mes.

Het signalement van de twee verdachten:

Witte huidskleur, ongeveer 1.85 meter, sikje, donkerblond haar, zwarte jas, zwarte trainingsbroek, zwarte sneakers en een donker grijs Louis Vuitton tasje Getinte huidskleur, ongeveer 1.80 meter, zwart haar, joggingsbroek van Real Madrid, lichtgrijze hoodie, zwarte bodywarmer en zwarte sneakers

De jongens zijn weg gefiets over de Niewebrugsterweg in de richting van Nieuwebrug/ Hoogkerk/Den Horn.

Mogelijk heeft iemand meer informatie over camerabeelden. Meld dit dan via 0900-8844 of via een privé-bericht.

AANBIEDEN GOUD LEEK

Op 29 november is er een melding geweest van twee mannen die goud bij de melder aanboden om geld te krijgen voor brandstof. De melder is er niet op ingegaan. We hebben deze meldingen vaker gekregen en verzoeken met klem om hier niet op in gaan. Het goud heeft niet de waarde van het geld. Het zijn oplichtingspraktijken.

MISHANDELING BOA MARUM

Op zaterdag 30 november was er een persoon onwel bij de feesttent in Marum. Toen de BOA’s deze persoon aanspraken werd deze gelijk agressief en heeft een BOA geslagen en aan de haren getrokken. De verdachte, een 17-jarige inwoner uit de gemeente Smallingerland, is daarop aangehouden. De verdachte ging daarbij volledig in verzet. Ook tijdens het vervoer naar het arrenstantencomplex bleek de verdachte agressief. De verdachte in ingesloten en is zondag verhoord. Er wordt een dossier opgemaakt en deze zal worden opgestuurd naar het Openbaar Ministerie.

RIJDEN ONDER INVLOED A7 NIEBERT

Op zondag 30 november omstreeks 01:00 uur zagen de collega’s een voertuig slingerend rijden over de A7. Na controle van de bestuurder, een 43-jarige inwoner uit Hoogezand, blies deze een F indicatie. Er waren ook indicaties dat de verdachte drugs had gebruikt dus is er ook een speekseltest uitgevoerd. Deze was positief op amfetamine/methamfetamine en cocaine.

Er is bloed afgenomen en het rijbewijs van de verdachte is ingenomen.

RIJDEN ONDER INVLOED MARUM

Op zondag 30 november omstreeks 02:00 uur hebben wij een voertuig gecontroleerd. De bestuurder, een 64-jarige inwoner uit Marum, blies een A indicatie. Op het bureau blies de verdachte 355 UGL. Hiervoor heeft de verdachte een rijverbod gekregen en er is proces verbaal opgemaakt.

VERKEERSONGEVAL DEN HAM

Op 30 november omstreeks 10:30 uur kregen wij een melding van een verkeersongeval met letsel op de Sietse Veldstraweg te Den Ham. Een voertuig met vier personen erin kwam door een onbekende oorzaak naast de weg. Alle vier de inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval wordt nog nader onderzocht.

VERKEERSONGEVAL MARUM

Op 30 november omstreeks 16:00 uur kregen wij wederom een melding van een verkeersongeval met letsel. Nu in Marum aan de Hoornweg. Een bestuurder van een auto had een fietsster over het hoofd gezien. De fietsster had haar dochtertje achterop en kwam door de aanrijding ten val. Beide zijn door de ambulance nagekeken en hoefden niet naar het ziekenhuis.

WONINGINBRAKEN WESTERKWARTIER

Er zijn dit weekend ook diverse woninginbraken geweest. Hierover komt een apart bericht.

Verder zijn wij het weekend nog druk geweest met diverse ruzies bij de feesttent, verdachte situaties, burenruzies, overlast van jeugd, poging tot zelfdoding en andere verkeerszaken.

Foto's