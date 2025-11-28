Vrouw die medewerkers UMCG stalkte en bedreigde en OM gaan in hoger beroep

Groningen – Zowel de 30-jarige voormalige RUG-studente tandheelkunde als het Openbaar Ministerie (OM) gaan in hoger beroep tegen het vonnis dat de rechtbank eerder deze maand uitsprak, zo meldt RTV Noord. De vrouw werd twee weken geleden veroordeeld tot twaalf maanden celstraf en tbs met dwangverpleging voor onder meer stalking, bedreiging en belediging.

Het OM stelt beroep in omdat de officier van justitie een zwaardere gevangenisstraf had geëist dan de rechtbank oplegde. De vrouw gaat in hoger beroep omdat zij het niet eens is met de beslissing.

Volgens de rechtbank heeft de oud-studente jarenlang het leven van zeker twaalf medewerkers van de opleiding tandheelkunde van het UMCG en de Rijksuniversiteit Groningen ernstig ontwricht. Nadat zij in 2022 vanwege haar gedrag van de opleiding moest worden verwijderd, accepteerde ze dat niet en begon zij medewerkers via social media, e-mails en chatberichten te intimideren, beledigen en bedreigen. Ook verspreidde ze pamfletten waarin slachtoffers openlijk werden blootgesteld.

Ondanks opgelegde toegangsverboden bleef zij het UMCG binnengaan en zocht ze de confrontatie met medewerkers op.

