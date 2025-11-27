Safety-safe flitspaal aan het werk (Video)

Wethouder Philip Broeksma onthulde woensdagmiddag de Safety-safe, een flitspaal aan de Vaargeul in Lewenborg meldt Oogtv.nl. De Safety-safe is geen normale flitspaal, maar een snelheidsmeter die goed rijgedrag beloont.

Bestuurders die zich aan de maximumsnelheid houden, worden geflitst en sparen zo geld voor een buurtproject. De gemeente Groningen en bewoners willen met de paal de verkeersveiligheid in de straat verbeteren. De Vaargeul is een doodlopende straat met veel verkeersbewegingen. Er wordt regelmatig te hard gereden en er staat ook een basisschool: de Vuurtoren.

De Safety-safe blijft drie weken in de straat staan. Het gespaarde bedrag gaat naar een door bewoners gekozen doel voor de wijk Lewenborg.

