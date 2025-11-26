Zevenhuizen – Dinsdag 25 november 2025, is er een minderjarige jongen uit Lelystad aangehouden voor bankhelpdeskfraude in Zevenhuizen (GN).

Het slachtoffer werd gebeld door de bank dat er geld was overgemaakt naar een Spaanse rekening wat niet zou kloppen.

De pas van het slachtoffer zou opgehaald worden door iemand van de bank om alles goed te regelen. Even later is de pas daadwerkelijk opgehaald en hiermee is toen gepind in Tolbert en in Leek. Toen de oplichters even later weer terug kwamen vertelden zij aan het slachtoffer dat zij ook in haar telefoon moesten kijken.

Op dat moment kwam een bekende van het slachtoffer en die vertrouwde het niet. De oplichter wist daarop weg te rennen. Na een korte achtervolging is de oplichter gepakt en overgedragen aan de politie.

Mogelijk heeft iemand een persoon of een voertuig gezien gisteren omstreeks 14:30 uur nabij het Hoofddiep of tussen 15:15 uur en 16:15 uur bij een pinautomaat in Tolbert/Leek. Mocht u iets weten meldt dit dan via 0900-8844. Ze hebben het al meerdere keren gedeeld, maar een bank zal nooit bellen om uw pas of telefoon op te halen!!

Foto's

Deel dit artikel