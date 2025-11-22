Diefstal van dure kalibrator opgelost dankzij oplettende burger & Autobrand in Hoornsemeer

Groningen – Afgelopen week ontving de politie een melding van een wat kostbaardere diefstal dan gemiddeld. De melder herkende een professionele kalibrator ter waarde van €15.000 euro die op Marktplaats te koop werd aangeboden. De melder had sterk het vermoeden dat het om een eerder gestolen apparaat ging en nam direct contact met ons op.

Dankzij de verstrekte informatie konden ze snel schakelen. Ter plaatse waar het goed werd aangeboden troffen wij inderdaad dezelfde kalibrator aan. Het apparaat is in beslag genomen en zal worden teruggegeven aan de rechtmatige eigenaar. De verdachte is aangehouden.

Het onderzoek loopt en zal worden voorgelegd aan het Openbaar Ministerie voor verdere afhandeling. Dank aan de melder voor het snelle handelen! Samen houden we Groningen veilig. Misdaad loont niet!

Autobrand

Groningen – Een personenauto is zaterdag beschadigd geraakt door een brand aan de P.J. Noël Bakerstraat in de wijk Hoornse Meer. Niemand raakte gewond.

De melding van de brand kwam rond 17.15 uur bij de hulpdiensten binnen, waarna een tankautospuit naar de locatie werd gestuurd. Door onbekende oorzaak is er brand ontstaan bij de motor. De eigenaar heeft snel gehandeld en heeft een eerste blussing uitgevoerd waardoor erger kon worden voorkomen schrijft Oogtv.nl.