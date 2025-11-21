Maaltijdbezorger `mogelijk beschoten` met balletjespistool

Groningen – De politie is op zoek naar getuigen van een bedreiging van een maaltijdbezorger op dinsdag 18 november, rond 21:15 uur, in het nieuwe Zuiderplantsoen in Groningen. Daarbij is het slachtoffer mogelijk beschoten met een balletjespistool. Heb je iets opvallends gezien of gehoord? Of ben je zelf bedreigd of belaagd op deze plek? Laat het hun dan weten!

De maaltijdbezorger fietste op dinsdagavond door het Zuiderplantsoen, ter hoogte van de Waterloolaan en het DUO-gebouw. Op het moment dat hij even stopte om op z’n telefoon te kijken, kwam er een andere man op hem af. Hij had iets in z’n handen, dat leek op een vuurwapen. Het slachtoffer hoorde een knal en is daarop weggevlucht. Later bleek dat hij pijn had aan z’n gezicht. Het slachtoffer is mogelijk beschoten met een balletjespistool.

De politie is een onderzoek gestart naar het incident. We willen graag weten of iemand anders de verdachte heeft gezien in de omgeving van het Zuiderplantsoen. Het kan ook zijn dat deze persoon op dinsdagavond nog andere voorbijgangers heeft benaderd. Het gaat om een man met een donkere huidskleur van ongeveer 1.70 meter lang. Hij droeg een zwarte jas en zwarte schoenen. De man wordt geschat op 25 tot 30 jaar en hij had krullend haar.

Heb je tips of informatie over het incident? Of woon je in de buurt en heeft u mogelijk camerabeelden waarop iets te zien is? Ben je zelf benaderd door iemand? Bel de politie via 0900-8844 en gebruik het referentienummer 2025313091.

Foto's