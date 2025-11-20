Diefstal van pup in Leek, de hond is weer terecht (update)

Leek – Naar aanleiding van een eerder uitgebrachte Burgernetmelding over de inbraak in Leek heeft de politie nu nog meer info.

Een inzittende van de Audi A4 Avant, voorzien van een Roemeens kenteken …… meldt de politie, heeft om 10:15 uur een hond weggenomen uit een voertuig aan de Euroweg ter hoogte van 5E (De Ark) in Leek.

De pup zat samen met aan andere hond in een voertuig. De pup op de foto, is weggenomen en het is onbekend waar deze nu is.

Update: Goed nieuws, de hond is weer terecht meldt de politie via Instagram.

Het was een diefstal auto, met het gestolen voertuig in Leek werd een hond gestolen uit een auto en is daarna in Veendam aangetroffen en aangehouden.

Foto's