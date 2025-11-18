10 bekeuringen bij controle Diamantlaan

Groningen – Dinsdagavond hebben ze een verkeerscontrole gehouden in de omgeving van politiebureau Diamantlaan. Daarbij zijn diverse voertuigen en personen gecontroleerd.

Er zijn 10 bekeuringen uit geschreven. Daarnaast werd een 12 jarige jongen aangehouden omdat hij op een gestolen fatbike zat. Hij mocht een verklaring op het politiebureau afleggen en zijn ouders zijn in kennis gesteld.

De volgende bekeuringen geschreven:

4 telefoon vast houden op de fiets

2 geen goed werkende remmen fatbike

1 constructie snelheid bromfiets 70 km/u

1 wok voor de bromfiets

1 niet tonen ID kaart bij staande houding

1 rijden zonder rijbewijs op een scooter

1 x telefoon vast houden in de auto

1 x aanhouding minderjarige met een gestolen fatbike.

