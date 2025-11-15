Verkeerscontrole in Opende en Leek levert 35 processen-verbaal op

Leek – De politie heeft woensdag 12 november 2025 een uitgebreide verkeerscontrole gehouden op de Scheiding in Opende en de Tolberterstraat in Leek. De controle resulteerde in 35 processen-verbaal en verschillende registraties, zo meldt de politie.

De overtredingen liepen uiteen van technische mankementen tot gevaarlijk verkeersgedrag. Dit werd onder meer vastgesteld:

3x vasthouden van een mobiele telefoon

6x defecte remlichten

6x rijden met beschadigde of te gladde banden

1x kentekenbewijs niet tonen

1x onjuiste kentekenplaat

1x kenteken niet leesbaar

1x kenteken niet zichtbaar

3x losliggende lading

1x niet tonen rijbewijs

1x verlichting aanhanger komt niet overeen met trekkend voertuig

1x verlichting in onjuiste kleur

1x inhaalverbod voor vrachtwagens genegeerd

1x niet tonen NIWO-vergunning

1x rijden zonder helm

2x rijden zonder rijbewijs

1x hulpkoppeling onjuist bevestigd

1x losbreekreminrichting niet in orde

1x verkeerde kleur verlichting

1x rijden onder invloed van drugs

De politie benadrukt het belang van veilig rijden én het op orde hebben van de technische staat van voertuigen: “Rij veilig, houd je aan de regels en zorg dat je voertuig in orde is.”