Overig

Verkeerscontrole in Opende en Leek levert 35 processen-verbaal op

15 november 2025, 21:19
Deel dit artikel

Leek – De politie heeft woensdag 12 november 2025 een uitgebreide verkeerscontrole gehouden op de Scheiding in Opende en de Tolberterstraat in Leek. De controle resulteerde in 35 processen-verbaal en verschillende registraties, zo meldt de politie.

De overtredingen liepen uiteen van technische mankementen tot gevaarlijk verkeersgedrag. Dit werd onder meer vastgesteld:

  • 3x vasthouden van een mobiele telefoon
  • 6x defecte remlichten
  • 6x rijden met beschadigde of te gladde banden
  • 1x kentekenbewijs niet tonen
  • 1x onjuiste kentekenplaat
  • 1x kenteken niet leesbaar
  • 1x kenteken niet zichtbaar
  • 3x losliggende lading
  • 1x niet tonen rijbewijs
  • 1x verlichting aanhanger komt niet overeen met trekkend voertuig
  • 1x verlichting in onjuiste kleur
  • 1x inhaalverbod voor vrachtwagens genegeerd
  • 1x niet tonen NIWO-vergunning
  • 1x rijden zonder helm
  • 2x rijden zonder rijbewijs
  • 1x hulpkoppeling onjuist bevestigd
  • 1x losbreekreminrichting niet in orde
  • 1x verkeerde kleur verlichting
  • 1x rijden onder invloed van drugs

De politie benadrukt het belang van veilig rijden én het op orde hebben van de technische staat van voertuigen: “Rij veilig, houd je aan de regels en zorg dat je voertuig in orde is.”

Deel dit artikel