Verkeerscontrole in Opende en Leek levert 35 processen-verbaal op

Leek – De politie heeft woensdag 12 november 2025 een uitgebreide verkeerscontrole gehouden op de Scheiding in Opende en de Tolberterstraat in Leek. De controle resulteerde in 35 processen-verbaal en verschillende registraties, zo meldt de politie.
De overtredingen liepen uiteen van technische mankementen tot gevaarlijk verkeersgedrag. Dit werd onder meer vastgesteld:
- 3x vasthouden van een mobiele telefoon
- 6x defecte remlichten
- 6x rijden met beschadigde of te gladde banden
- 1x kentekenbewijs niet tonen
- 1x onjuiste kentekenplaat
- 1x kenteken niet leesbaar
- 1x kenteken niet zichtbaar
- 3x losliggende lading
- 1x niet tonen rijbewijs
- 1x verlichting aanhanger komt niet overeen met trekkend voertuig
- 1x verlichting in onjuiste kleur
- 1x inhaalverbod voor vrachtwagens genegeerd
- 1x niet tonen NIWO-vergunning
- 1x rijden zonder helm
- 2x rijden zonder rijbewijs
- 1x hulpkoppeling onjuist bevestigd
- 1x losbreekreminrichting niet in orde
- 1x verkeerde kleur verlichting
- 1x rijden onder invloed van drugs
De politie benadrukt het belang van veilig rijden én het op orde hebben van de technische staat van voertuigen: “Rij veilig, houd je aan de regels en zorg dat je voertuig in orde is.”
Deel dit artikel