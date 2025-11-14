Forse aardbeving van 3.4 bij Zeerijp, inwoners regio opgeschrikt (update VR)

Zeerijp – In de nacht van donderdag op vrijdag vond om 01.16 uur in de Groningse plaats Zeerijp een aardbeving plaats met een kracht van 3,4 op de schaal van Richter.

De beving werd op ongeveer drie kilometer diepte geregistreerd. Het epicentrum lag nabij Zeerijp. Veiligheidsregio Groningen meldt.

Volgens het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) behoort dit tot de op twee na zwaarste bevingen ooit gemeten in de provincie. Reageer hier via Facebook.

Veel mensen voelden de tot nu toe zwaarste beving ooit sinds 2012. Het dorpshuis van Zeerijp is geopend voor mensen met vragen en om te praten met andere gedupeerden. Lees ook Liveblog van RTV Noord(updates).

VR Groningen update: Er vond om 6.39 uur een naschok plaats met een kracht van 2,1. De beving in Zeerijp is de zwaarste in Groningen sinds de beving in oktober 2022 in Wirdum met een kracht van 3,1.

Iets na 01.15 uur werd de aardbeving gevoeld op meerdere plekken in de provincie. Op social media meldden inwoners dat ze stevige schokken voelden en dat eerdere zorgen en angsten weer naar boven komen. De blijvende onzekerheid over gaswinning, schadeafhandeling en de versterkingsoperatie blijven een grote rol spelen.

Meer informatie over de beving vind je op de website van het KNMI. Waarom de aardbevingen nog door blijven gaan, legt Staatstoezicht op de Mijnen uit op hun website.

Hulpdiensten

Er zijn bij de brandweer geen verzoeken om hulpverlening binnengekomen.

Schade melden

Het is belangrijk dat mensen hun huis controleren op schade. Schade kan gemeld worden bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG), via 0800 – 4444 111 of via hun website. Als bewoners zich acuut onveilig voelen in hun huis, kan dat ook gemeld worden bij IMG.

Elkaar ontmoeten

De gemeente opent om 09.30 uur het dorpshuis aan de Borgweg 7/9 in Zeerijp. Burgemeester Ben Visser, wethouder Annalies Usmany-Dallinga zijn daar ook aanwezig. Bewoners zijn van harte uitgenodigd hun verhaal te kunnen doen, zorgen te uiten en vragen te stellen. Meer informatie hierover en over de speciale inwonersondersteuning lees je op de website van gemeente Eemsdelta.

Voorbereiden op noodsituaties en Eerste Hulp Ben Jij

Aardbevingen is, naast bijvoorbeeld langdurige stroomuitval, overstroming of cyber, een van de risico’s waarmee we in onze provincie te maken hebben. Op onze website www.eerstehulpbenjij.nl lees je hoe je je kan voorbereiden op dit soort noodsituaties. Hierop vind je ook informatie en tips over wat als je een heftige situatie meemaakt.

