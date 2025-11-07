Traumahelikopter vliegt tijdelijk niet vanwege mist op Airport Eelde

Eelde – Het vliegverkeer op Groningen Airport Eelde ligt vrijdagmiddag volledig stil door dichte mist. Het zicht is zo slecht dat vliegtuigen niet veilig kunnen landen of opstijgen. Daarom zijn zowel passagiersvluchten als lesvluchten voorlopig geannuleerd.

Volgens DvhN,.nl en RTV Drenthe werd het besluit genomen nadat een vakantievlucht van Schiphol naar Gran Canaria, met een geplande tussenstop op Eelde, niet kon landen. Na meerdere rondjes boven de luchthaven besloot de piloot uiteindelijk terug te keren naar Schiphol.

De passagiers worden daar nu per bus naartoe gebracht, zodat ze hun reis naar de zon alsnog kunnen voortzetten. Ook de traumahelikopter vliegt even niet, hun gaan nu met een auto.

