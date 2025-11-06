Grote politie oefening in binnenstad Groningen geslaagd

Groningen – Woensdagavond oefenden politiemensen in de binnenstad van Groningen op praktijksituaties die we daar vaak tegenkomen. Denk dan aan het de-escalerend handelen bij conflictsituaties tussen individuen en groepen in het uitgaansgebied en in gezamenlijk optreden bij openbare ordeverstoringen en het creëren van een veilige werkomgeving voor ambulancepersoneel als zij aan het werk moeten.

De oefening werd georganiseerd in samenwerking met de gemeente Groningen, horecagelegenheden, beveiligingsbedrijven, ambulancepersoneel en studenten van het Alfa-college, die als tegenspelers realistische scenario’s naspeelden. Ook politie te paard en hondengeleiders van de politie deden mee.

Tijdens deze trainingsavond stonden samenwerking tussen ketenpartners, communicatie onderling en het veilig en professioneel optreden in een dynamische omgeving centraal. Dit deden we zowel op straat als in- en rondom horecagelegenheden.

Door realistisch en met regelmaat te trainen, zorgen we ervoor dat we als politie goed voorbereid blijven op het werk in de binnenstad van Groningen. Zo kunnen ze snel, veilig en effectief handelen wanneer dat nodig is, en zorgen we samen met onze partners voor een veilige binnenstad.