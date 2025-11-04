Gehele dashboard uit twee BMW`s gehaald en weggenomen

Regio – Een tijd geleden heeft de politie te maken gekregen met diefstallen uit personenauto’s en dan met name van het merk BMW.

Hiervan wordt dan het gehele dashboard uit de auto gehaald en weggenomen.

Er zijn de afgelopen nacht, van 3 op 4 november, bij twee BMW’s in Leek ingebroken en het volledige dashboard is daarbij weggenomen.

Dit is gebeurd bij voertuigen aan De Es en aan de Wissingehof.

In de nacht van 2 op 3 november is er op de Okster in Roden een soortgelijke diefstal geweest.

De politie vraagt iedereen op om extra alert te zijn en zo mogelijk uw voertuigen bij een camera of video deurbel te zetten. Mocht u wat horen of zien dan kan u gelijk 112 bellen.

