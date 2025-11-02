Ernstig ongeval op de N386 bij Peize

Peize – In de nacht van zaterdag op zondag heeft rond 3:00 uur een ernstig ongeluk plaatsgevonden op de Bunnerveenseweg (N386) bij Peize. Eén auto was frontaal tegen een boom gebotst.

Hulpdiensten waaronder politie. Brandweer, ambulance en MMT kwamen ter plaatse. In de auto zat één persoon, de bestuurster. Ze is met behulp van de brandweer en medisch personeel uit de auto gehaald.

De vrouw is in de ambulance behandeld. Het ambulancepersoneel kreeg ondersteuning van een arts van het MMT.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. De weg was tijdelijk gedeeltelijk dicht. Eén berger heeft de zwaarbeschadigde auto weggesleept.

Foto's