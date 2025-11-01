Forse schade bij brand in meterkast in woning Ten Boer

Een woning aan de Roggeneed in Ten Boer is zaterdagavond flink beschadigd geraakt door een brand. Niemand raakte gewond zegt Oogtv.nl.

De melding van de brand kwam rond 18.00 uur binnen, waarna een tankautospuit van brandweer Ten Boer naar de locatie werd gestuurd. “De bewoner had de hulpdiensten gebeld”, vertelt brandweerwoordvoerder Geert Anne Mollema.

“Deze persoon had boodschappen gehaald en zag bij thuiskomst dat er brand was. Het lukte op dat moment ook niet om in huis te komen omdat de stroom er al af bleek te liggen.” De brandweer was snel aanwezig. “Brandweerlieden wisten binnen te komen en zijn direct begonnen met blussen. De brand bleek ontstaan te zijn in de meterkast. Zo’n brand kun je uiteraard niet met water blussen, daarom is er gebruikgemaakt van een koolzuursneeuwblusser.”

De woning heeft door de brand forse rookschade opgelopen. “Omdat de brand in de meterkast is begonnen, is het volledige elektriciteitsnetwerk in de woning beschadigd geraakt. Er zal onderzoek gedaan moeten worden waar de brand ontstaan is: is dit voor of na de elektriciteitsmeter begonnen. Stichting Salvage is ingeschakeld om de bewoner te ondersteunen bij het afhandelen van de schade. Ook energiebedrijf Enexis is ter plaatse gekomen.” Of de bewoner de komende nacht in zijn woning kan doorbrengen, is onbekend. Tips op Oogtv.