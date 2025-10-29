Rechtbank: geen verband tussen mishandeling en dood inwoner Leek, taakstraf 40 uur

Leek – De rechtbank oordeelt dat er geen direct verband is tussen de mishandeling van de 52-jarige Bert Suurd uit Leek en zijn overlijden een halfuur later, op 1 januari 2024. Een 20-jarige man uit dezelfde plaats stond terecht voor mishandeling met de dood tot gevolg, maar volgens de rechter is alleen bewezen dat hij Suurd heeft mishandeld. De man krijgt daarvoor een taakstraf van 40 uur opgelegd.

De verdachte was in de nacht van oud en nieuw met acht vrienden onderweg naar een feest in de sporthal. Rond half drie stak hij op de Windsingel vuurwerk af, niet wetende dat Suurd en zijn vrouw op dat moment aan de andere kant van de heg liepen met hun twee honden. Dat meldt RTV Noord(+meer informatie hier)

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) was stress na de mishandeling, in combinatie met de ernstige hartafwijking van het slachtoffer, de oorzaak van zijn dood. De eis tegen de 20-jarige man was een celstraf van vier maanden en een taakstraf van 200 uur. De rechtbank oordeelt anders en ziet geen direct verband tussen de klap en de dood van de man aldus RTV Noord.

