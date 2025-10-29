Ga jij ook stemmen vandaag? gebruik je stemrecht, reageer via Facebook

Groningen, Overig, Reportage

29 oktober 2025, 14:56
Patrick Wind 112Groningen & Redactie Martin Nuver

Groningen – Woensdag 29 oktober 2026 gaat Nederland naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. In Groningen is dit jaar ook een nieuwe stem locatie geopend namelijk het DUO gebouw aan de Kempkensberg.

Ook zijn  er vele andere plekken waar dit kan.

