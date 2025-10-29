OM eist 10 maanden cel tegen Hoogkerker voor mishandeling tijdens schietincident

Hoogkerk – Het Openbaar Ministerie heeft een voorwaardelijke celstraf van tien maanden geëist tegen een 35-jarige man uit Hoogkerk. Volgens DvhN.nl en RTV Noord.nl wordt hij verdacht van het zwaar mishandelen van een 56-jarige medebewoner van woonwagenkamp De Kring, tijdens op 18 september vorig jaar waarbij ook schoten werden gelost.

Het incident ontstond na een conflict tussen de twee mannen. Volgens justitie ging het om ruzie over een paard en opmerkingen die de 56-jarige had gemaakt over de verdachte, een kickbokser.

Toen de 35-jarige verdachte met zijn vijfjarige dochter naar de woning van de ander ging om de ruzie uit te praten, zou de medebewoner een wapen hebben gepakt en twee keer hebben geschoten. Meer info op bovenstaande websites.

Foto's