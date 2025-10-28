Motorjacht brandt helemaal uit in het Eemskanaal

Lageland – Op het Eemskanaal tussen Garmerwolde en Ten Boer is dinsdagmiddag een motorjacht volledig uitgebrand. Eén persoon werd gecontroleerd op rook inhalatie.

Omstreeks 15:30 uur werden de eerste brandweerwagens opgeroepen voor de brand. Ter plaatse bleek er een forse brand te woeden op een schip van ongeveer 13 meter lang. Meerdere brandweerwagens werden uiteindelijk ingezet voor de blusactie.

Het schip is zwaar beschadigd geraakt door de brand en kan als verloren worden beschouwd. De oorzaak is niet bekend.

Foto's