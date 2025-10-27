Camera’s opgehangen aan Thialflaan Hoogezand

Hoogezand – Aan de Thialflaan in het Groningse Hoogezand zijn er sinds kort beveiligingscamera’s geplaatst nadat er de afgelopen maand meerdere incidenten met explosies / zwaar vuurwerk plaatsvonden bij een woning in de straat.

Afgelopen 20 oktober vond er in de vroege ochtend een explosie plaats bij een woning in de straat. Op 22 en 23 oktober werd er (zwaar) vuurwerk aangetroffen in de straat. In beide gevallen werd de straat urelang afgesloten en moest de explosieve opruimingsdienst (EOD) in actie komen.

De politie onderzoekt de incidenten. De gemeente Midden-Groningen heeft uit voorzorg camera’s laten ophangen in de straat om toezicht te houden en de rust terug te brengen.

Foto's