Vermist jongetje(2) in Groningen weer terecht: hulpdiensten rukten massaal uit (update)

Groningen – Zaterdagmiddag rukten hulpdiensten groots uit naar de Oosterhamrikkade in Groningen na een melding van een mogelijk persoon te water. Er werd aanvankelijk gevreesd dat een persoon in het kanaal zou zijn gevallen, maar later bleek dat het ging om het vermiste jongetje van 2 jaar.

De brandweer doorzocht het kanaal uit voorzorg met boten, terwijl politie en ambulance in de omgeving zochten. Via Burgernet werd een oproep verspreid met een signalement van het kind, dat zonder schoenen was weggelopen uit huis.

Na enige tijd kwam het verlossende bericht: het jongetje bleek veilig thuis te zijn. De hulpdiensten konden daarop hun inzet beëindigen. De politie bedankt iedereen die heeft mee gezocht of camerabeelden heeft gecontroleerd.

