Minderjarige jongen raakt zwaargewond bij steekpartij Godekenheerd (update)

Groningen – In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft aan de Godekenheerd in Groningen een ernstige steekpartij plaatsgevonden. Daarbij is een minderjarige zwaargewond geraakt meldt de politie via X.

Het incident gebeurde rond 02:20 uur in de wijk Beijum. Meerdere hulpdiensten waaronder politie, ambulance en MMT kwamen ter plaatse.

Update politie:

Na de melding trof de politie de gewonde jongeman aan op de Godekenheerd. Al snel bleek dat hij ernstig gewond was geraakt als gevolg van een steekincident. De hulpverlening werd opgestart en de jongen is naar het ziekenhuis overgebracht.

Opsporingsonderzoek

De politie is meteen gestart met een onderzoek naar de toedracht en achtergrond van het steekincident. We hebben gesproken met het slachtoffer en mogelijke getuigen. We gaan er nu vanuit dat het steekincident in de omgeving van de Godekenheerd heeft plaatsgevonden. Er is op dit moment nog geen aanhouding verricht. De politie is op zoek naar de dader van het steekincident.

Tips en camerabeelden

Agenten zullen op zaterdag nog een buurtonderzoek uitvoeren in de omgeving van de Godekenheerd. De recherche is ook nog op zoek naar tips, camerabeelden en andere informatie. Heb je iets gezien of gehoord van een incident in de omgeving van de Godekenheerd?

Heb je camerabeelden van bijvoorbeeld een deurbelcamera waarop iets te zien is? Heb je iemand horen praten over het steekincident? Of weet je wie betrokken zijn geweest bij het incident? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of deel je informatie anoniem via 0800-7000.

