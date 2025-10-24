Storm BENJAMIN: Duitse vrouw en twee kinderen vast in vogelkijkhut door hoogwater

Nieuw Statenzijl – Een Duitse vrouw en haar twee kinderen zijn vrijdagmiddag vast komen te zitten in een vogelkijkhut in de Reiderwolderpolder bij het Groningse Nieuw Statenzijl. Door het hoge water, veroorzaakt door storm Benjamin, konden ze de hut niet meer verlaten.

Rond 13:00 uur werden de hulpdiensten ingeschakeld. Omdat het waterpeil op sommige plekken meer dan twee meter hoog stond, werd een brandweerboot ingezet om de drie personen in veiligheid te brengen.

De vrouw en de kinderen zijn per boot naar de kant gebracht. Een ambulance controleerde hen daarna, maar voor zover bekend is bleven ze ongedeerd.

