Getuige gezocht (Poging) diefstal met geweld in Winschoten

Winschoten – Op vrijdag 17 oktober 2025 tussen 22.00 en 22.30 uur heeft er een (poging) diefstal met geweld plaatsgevonden op het Boschplein in Winschoten.

Het slachtoffer is door twee personen op een scooter mishandeld, waarbij is geprobeerd om goederen van hem af te nemen.

Tijdens dit incident heeft een omstander ingegrepen, waarna de verdachten ervandoor zijn gegaan.

Wij komen graag in contact met deze omstander/getuige.

Signalement van de omstander:

• Lengte: ongeveer 1,80 meter

• Leeftijd: tussen 30 en 40 jaar

• Had een hond bij zich: een zwart/grijze Engelse Stafford of pitbull, middelgroot van formaat

Bent u deze persoon, of weet u wie dit is?

Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of www.politie.nl en vermeld registratienummer 2025283232.

Samen zorgen we ervoor dat dit soort geweld niet onbestraft blijft.

Foto's