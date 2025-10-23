Veel ongelukken met scootmobielen in Groningen, dit valt er over te zeggen

Het aantal ongelukken met scootmobielen in Groningen neemt toe. Hulpdiensten komen regelmatig in actie voor botsingen tussen scootmobielen en auto’s, fietsers en voetgangers. Meestal gaat het om een ongeval bij een oversteekplaats of een bocht waar het zicht beperkt is.

Vooral ouderen raken gewond. Hoe kunnen deze ongelukken worden voorkomen? Dat leggen we voor aan scootmobielexpert Ryan Belliot.

Het gaat vaker mis op de stoep

Regelmatig berichten we op deze site over ongelukken met scootmobielen. Het aantal meldingen van scootmobielincidenten is de afgelopen maanden dan ook gestegen. Oorzaak: een groeiend aantal bestuurders en meer drukte in het verkeer. Vaak gaat het mis op de stoep, of bij het oversteken.

“Scootmobielgebruikers zijn kwetsbaar en worden soms over het hoofd gezien door automobilisten of fietsers”, zegt expert Ryan Belliot. Bestuurders maken zelf ook fouten, zo vergeten ze richting aan te geven of rijden ze te dicht langs obstakels. Daarom is een goede cursus volgens hem onmisbaar.

Het nut van echte rijtraining

In Groningen krijgen veel mensen hun scootmobiel via de Wmo of een hulpmiddelenleverancier. Vaak wordt er een korte uitleg gegeven, maar ontbreekt er een echte rijtraining. Nieuwe bestuurders gaan vrijwel direct de straat op, zonder ervaring met druk verkeer of lastige manoeuvres. Dat leidt volgens Belliot tot risico’s, zeker in de binnenstad van Groningen.

Verkeerde inschattingen komen regelmatig voor. Nieuwe bestuurders kunnen behoorlijk schrikken als plots een fietser passeert of een auto te dicht nadert. Daarnaast blijkt het verwisselen van de gashendel en de rem een groot probleem. Dat kleine foutje kan de scootmobiel onverwacht vooruit laten schieten, met alle gevolgen van dien. In het scootmobiel centrum in Groningen worden niet alleen voertuigen verkocht, maar ook cursussen gegeven.

Drukke fietspaden en stoepen aanpassen

Volgens Belliot is er ook een rol voor de Groninger gemeenten weggelegd: die zou veel stoepen moeten aanpassen. Ze zijn vaak te smal om met een scootmobiel overheen te rijden. Daarnaast worden fietspaden overspoeld met fatbikes, waardoor de situatie nog onveiliger wordt. Op veel kruisingen is het ook niet altijd duidelijk wie voorrang heeft.

Slecht onderhouden tegels zorgen ook voor gevaar in een mobiliteitsvoertuig. De gemeente Groningen werkt aan een betere toegankelijkheid, maar veel routes zijn nog niet aangepast. Daardoor moeten scootmobielrijders vaak via de rijbaan rijden. In combinatie met haastig autoverkeer zorgt dat vaak voor ongelukken. Een kleine aanpassing in de openbare ruimte kan al een groot verschil maken.

Aan de slag met onderhoud

Voor scootmobielgebruikers zelf geldt dat ze rekening moeten houden met onderhoud. Een goed onderhouden scootmobiel is veel veiliger dan een exemplaar met mankementen. Helaas blijken in de praktijk veel bestuurders onderhoudsbeurten over te slaan. Versleten banden, slappe remmen en een accu die onverwacht leegloopt, zijn aan de orde van de dag. Ze veroorzaken onveilige situaties. Regelmatige controle voorkomt dat problemen ontstaan op een onhandig moment.

Veel leveranciers bieden een jaarlijkse servicebeurt aan, maar daar maakt niet iedereen gebruik van. Eigenaren die zelf hun scooter mobiel opslaan, moeten rekening houden met de bandenspanning en de remwerking. Ook de verlichting verdient aandacht. In de schemering of bij regen is een scootmobiel zonder deugdelijke verlichting nauwelijks zichtbaar. Een simpele controle voor vertrek kan een hoop ongelukken voorkomen.

Meer bewustwording voor omstanders

Ongelukken met scootmobielen zijn niet alleen een kwestie van rijgedrag. Ook andere weggebruikers kunnen bijdragen aan veiligheid. Belliot roept automobilisten op om scootmobielgebruikers ruim baan te geven, en vraagt fietsers om scootmobielen niet rakelings te passeren. Het probleem zit vooral in de hypernerveuze maatschappij van vandaag de dag. Veel mensen hebben haast en dat zorgt voor ongelukken.

Een vriendelijk gebaar en een extra seconde geduld kunnen ernstige ongelukken voorkomen. Zeker bij smalle doorgangen en drukke trottoirs is een kleine aanpassing in het gedrag nuttig. Verkeer vindt plaats binnen en gedeelde ruimte en niet iedereen beweegt zich even snel of soepel voort. Dat besef maakt het veiliger voor iedereen.

Technologische vooruitgang

Scootmobielfabrikanten kijken tegenwoordig graag naar hun grotere broers in de autobranche. We zien dat auto’s steeds slimmer worden, en scootmobielfabrikanten veel van die technische snufjes overnemen. Zo zijn er nu meer mobiliteitsvoertuigen met een elektronisch hulpsysteem. Denk aan een snelheidsbegrenzer, automatische rem of stabiliteitswaarschuwingen. Die functies kunnen helpen om fouten te corrigeren. Wie een nieuw voertuig wil kopen, kan erop letten of deze functies aanwezig zijn.

Ook voor gemeenten en leveranciers ligt hier een kans. Subsidies en vervangingsprogramma’s kunnen gebruikers stimuleren om een veiliger voertuig te kiezen. Zeker bij intensief gebruik kan een modern model een groot verschil maken.

Blijf zichtbaar en alert

Groningen wordt als provincie steeds drukker en hectischer. Scootmobielen horen nu eenmaal bij deze hectiek. Dat vraagt een aanpassing van iedereen. Reflecterende hesjes, verlichting en rustig rijgedrag maken het verschil tussen veilig thuiskomen of een ongeluk.

Een scootmobiel geeft je vrijheid, maar legt je ook verantwoordelijkheid op. Blijf alert, houd afstand en neem de tijd, adviseert expert Ryan Belliot. Zo wordt Groningen een stuk veiliger.

