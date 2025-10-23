Kans op brand in de schuur!

Schuren, garages en bergingen vormen een regelmatig over het hoofd gezien brandrisico binnen huishoudens. Omdat deze ruimtes worden gebruikt als werkplaats, opslag voor brandbare materialen en locatie voor elektrische apparaten, kan een klein incident snel escaleren en schade of persoonlijk gevaar veroorzaken.

Hieronder leest u over de meest voorkomende risico’s en uitvoerbare maatregelen om de kans op brand in uw schuur zo klein mogelijk te maken.

Risico’s en oorzaken

De belangrijkste brandoorzaken in bijgebouwen, zoals de schuur, zijn: elektrisch falen, klussen met warmtebronnen en opslag van brandbare stoffen. Hieronder enkele voorbeelden van oorzaken schuurbranden:

Wasdrogers en andere zware elektrische apparaten die oververhit raken.

Klusgereedschap met vonkenvorming of hoge temperaturen.

Opslag van verf, oplosmiddelen, lege spuitbussen en andere brandbare vloeistoffen.

Slecht onderhouden elektra of verouderde bedrading in de meterkast/verdeelkast van de schuur.

Kaarsen, siervuurwerk of barbecuebenodigdheden die onveilig worden bewaard.

Ruimte-inrichting en ventilatie

Een schone, overzichtelijke inrichting vermindert het ontstekingsrisico en beperkt verspreiding van rook en vuur. Houd looppaden in de schuur vrij en plaats brandbare materialen niet direct naast warmtebronnen of apparatuur. Zorg voor voldoende ventilatie bij het gebruik van apparatuur die warmte afgeeft en voorkom dat droog- en verwarmingsapparaten verstopt raken door opgeslagen spullen. Dit is vooral belangrijk bij een houten schuur, omdat dit materiaal van nature brandgevoelig is.

Elektra en installatie

Elektra is een grote risicofactor. Laat de elektrische installatie in uw schuur periodiek controleren door een erkend vakman, zeker bij oudere bijgebouwen. Beperk het gebruik van verlengsnoeren; vervang beschadigde snoeren onmiddellijk. Installeer, waar mogelijk, aparte groepen voor zware apparaten en een aardlekschakelaar om kortsluiting en brand door overbelasting te beperken.

Opslag van gevaarlijke stoffen

Bewaar verf, terpentine, smeermiddelen en lege spuitbussen in een goed afgesloten, geventileerde en – bij voorkeur metalen, brandveilige – kast. Houd chemicaliën uit de buurt van warmtebronnen en zorg dat labels en veiligheidsinformatie altijd zichtbaar zijn. Gooi verouderde of leeggelopen producten veilig af volgens lokale inzamelrichtlijnen.

Veilig klussen

Gebruik bij het slijpen, lassen of vergelijkbare werkzaamheden een vonkenscherm en werk niet boven brandbare materialen. Bewaar rook- en blusmiddelen binnen handbereik en gebruik hittebestendige onderlagen. Zet een brandwacht in bij werkzaamheden waarbij vonken of open vuur ontstaan; deze persoon houdt toezicht en kan tijdig ingrijpen.

Rook- en blusvoorzieningen

Plaats in de schuur een werkende rookmelder, bij voorkeur gekoppeld aan het huisalarm of op batterijen met regelmatige testintervallen. Houd minimaal een draagbare brandblusser geschikt voor klasse A- en B-branden binnen handbereik en leer gezinsleden hoe deze gebruikt dient te worden. Een blusdeken is effectief bij kleine branden of smeulende kleding.

Wat te doen bij brand

Is er toch brandvorming? Verlaat dan direct de ruimte, sluit deuren om zuurstoftoevoer te beperken en waarschuw hulpdiensten. Probeer alleen kleine branden te blussen als dat veilig kan met een blusdeken of blusser; ga nooit risico’s nemen om eigendommen te redden.

Samenvattend

Voorkomen is beter dan genezen. Verstandig opslaan, periodieke elektrische controle, veilig klusgedrag en basisblusmiddelen verminderen de kans op brand in uw schuur aanzienlijk. Door deze maatregelen neemt u verantwoordelijkheid voor de veiligheid van uw huis en gezin en beperkt u mogelijke schade als er toch iets misgaat.

Foto's