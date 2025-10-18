Nieuwe reddingboot KNRM Lauwersoog bijna klaar voor inzet

Lauwersoog- De bouw van de nieuwe reddingboot voor KNRM-station Lauwersoog is in de afrondende fase. Vrijdagmiddag bracht een deel van de bemanning, samen met de schenkers van de boot, een bezoek aan Dokken Scheepsbouw in Woudsend, waar het vaartuig momenteel wordt afgebouwd.

Volgens de bemanning is de voortgang indrukwekkend. “De bouw is al heel ver gevorderd en we zagen meteen diverse verbeteringen ten opzichte van onze huidige boot,” aldus het reddingstation. Veel bemanningsleden zagen het schip voor het eerst sinds de kiellegging op 20 september 2024.

Tijdens het bezoek kregen zij uitleg over het bouwproces, van het ruwe casco tot de huidige technische afwerking. Binnenin is inmiddels een groot deel van het leidingwerk en de bedrading voorbereid, zodat binnenkort de apparatuur in het stuurhuis kan worden geplaatst.

Volgende week staat een kantelproef gepland, waarna de installatie van antennes, radar, zoeklichten en andere systemen volgt. De verwachting is dat de nieuwe reddingboot eind dit jaar wordt afgeleverd op Lauwersoog.

Daarna volgt een test- en oefenperiode, waarin de huidige reddingboot Annie Jacoba Visser nog in gebruik blijft. Zie ook KNRM pagina.

De bemanning en schenkers kijken vol enthousiasme uit naar de komst van het nieuwe schip, dat de inzetbaarheid en veiligheid van KNRM Lauwersoog verder zal vergroten.

Foto's