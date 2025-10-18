Celstraf voor 32-jarige Groninger voor drugstransport naar Frankrijk

Groningen – De rechtbank in Groningen heeft een 32-jarige man uit Groningen veroordeeld tot vier maanden celstraf voor het organiseren van een cocaïnetransport naar Frankrijk. De man, die ook werd vervolgd voor diefstal met geweld en afpersing, werd op dat tweede punt vrijgesproken wegens onbetrouwbaar bewijs.

De 32-jarige man stond samen met een 23-jarige vrouw uit Groningen en een 27-jarige man uit Duitsland terecht voor diefstal met geweld en afpersing. Dit betrof een incident in Stadskanaal op 14 november 2024. Zegt Oogtv.nl.

Volgens de beschuldiging zouden de drie verdachten een man onder dwang in een auto hebben meegenomen en hem hebben gedwongen zijn telefoon en smartwatch af te geven. Het slachtoffer verklaarde dat hij onder bedreiging mee moest, maar bij een tankstation uit de auto sprong. De verdachten vluchtten vervolgens te voet een bos in, nadat de politie de achtervolging had ingezet.

Volgens het Openbaar Ministerie, OM, draaide de hele kwestie om een pakket met 300 gram cocaïne dat het slachtoffer niet succesvol in Frankrijk had afgeleverd, waarvoor de Groninger de opdracht zou hebben gegeven. Het OM had in deze zaak celstraffen tot veertien maanden geëist.

De rechtbank oordeelde echter dat de verklaring van het slachtoffer inconsistent en onbetrouwbaar was en zag geen bewijs voor dwang. Om die reden werden de man en zijn twee medeverdachten vrijgesproken van diefstal met geweld en afpersing.

Vier maanden cel voor cocaïnetransport

Ondanks de vrijspraak voor de afpersing, achtte de rechtbank de Groninger wel schuldig aan het organiseren van het drugstransport naar Frankrijk. De rechtbank sprak van een ‘ernstig feit’ en tilde zwaar aan de rol van de 32-jarige man. Hij werd bestempeld als ‘initiatiefnemer’: “Hij was niet slechts uitvoerder, maar degene die het initiatief nam en het transport organiseerde.”

De rechtbank legde de man hiervoor een celstraf van vier maanden op.

Foto's