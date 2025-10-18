Kort nieuws; Trekker botst op auto bij Bedum, aanrijding met bietenwagen op Ring West

Bedum / Groningen – In Bedum en Groningen hebben zich zaterdag twee verkeersongevallen voorgedaan.

Op de Sint Annerweg bij Bedum botste een trekker met wagen op een auto. De trekker wilde afslaan, maar werd ingehaald door de auto, waardoor beide voertuigen met elkaar in botsing kwamen. De automobiliste is gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar het ziekenhuis.

Later op de dag kwamen op de N370 (Ring West) in Groningen een automobilist en een vrachtwagen met bieten met elkaar in botsing. Ook hier raakte niemand gewond. Het ongeval zorgde wel voor een korte file op de Ring.

De politie doet in beide gevallen onderzoek naar de toedracht.

