Toenemende jeugdoverlast in Haren; politie en gemeente gaan optreden

Haren – In Haren is er de laatste maanden toenemende overlast veroorzaakt door jongeren. Haren de Krant meldt dat politie en gemeente hier nu tegen gaan optreden.

De problemen spelen sinds afgelopen winter. Uit openbare reacties op sociale media, die afgelopen voorjaar werden geplaatst, blijkt dat de problemen zich met name voordoen in de Kerkstraat, nabij de supermarkt, aan de Rijksstraatweg en op het Raadhuisplein. “Wat mij verbaast is dat het niet alleen jongens zijn maar ook jonge meiden met grote monden, schreeuwen en met uitdagend agressief gedrag”, schrijft iemand. Een andere inwoner schrijft: “Er is inderdaad sprake van hangjeugd die zich agressief en asociaal opstelt. Ook is er overlast en agressie van jeugd op fatbikes.”

De meldingen zijn doorgezet naar de gemeente en de politie, die nu laten weten tegen de overlast te gaan optreden. Daarbij gaat het niet alleen om handhaven, maar ook om het zoeken naar oorzaken van het gedrag. De afgelopen weken zijn er door de politie al extra controles uitgevoerd. Hierbij zijn ook Handhaving, jeugdboa’s en zorgverleners betrokken. De politie laat aan de krant weten zicht te hebben op wie de overlastgevende jongeren zijn. Een aantal van hen zijn ook al aangesproken. Mochten bepaalde jongeren hun gedrag niet verbeteren, dan is er een mogelijkheid om hen gebiedsverboden op te leggen.

Foto's