Ongeval tussen busje en auto op de Delleweg in Stedum

Stedum – Op de Delleweg (N996) bij Stedum heeft donderdagavond een aanrijding plaatsgevonden tussen een busje en een personenauto.

De personenauto raakte daarbij fors beschadigd. Beide bestuurders zijn ter plaatse gecontroleerd door ambulancepersoneel. Over eventueel letsel is nog niets bekend.

Het ongeval gebeurde op het viaduct van de N46. Eén rijstrook van de weg werd afgesloten, en het verkeer werd tijdelijk door de politie begeleid. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht.

Foto's