Minderjarige jongen uit Uithuizen aangehouden op verdenking mishandeling, bedreiging en diefstal

Uithuizen – De politie heeft woensdag 15 oktober een minderjarige jongen uit Uithuizen aangehouden op verdenking van mishandeling, bedreiging en diefstal. Twee minderjarige jongens uit dezelfde woonplaats werden hiervan het slachtoffer.

Op woensdag 10 september kreeg de politie rond 17:15 uur melding van een mishandeling, bedreiging en diefstal aan de Sportlaan in Uithuizen. De verdachte mishandelde één van de slachtoffers. Kort daarna bedreigde hij het andere slachtoffer, waarbij hij mogelijk een mes gebruikte. Van dit slachtoffer stal hij vervolgens de fatbike. Hier werd eerder over bericht op deze site.

De politie startte direct een onderzoek. Er werd gesproken met betrokkenen en getuigen en er werden beelden bekeken. Het onderzoek leidde vandaag tot de aanhouding van de verdachte.

