Waarom padel een verrassend goed alternatief is voor de sportschool

Voor wie regelmatig hardloopt, klinkt dit vast herkenbaar: je loopt je vaste rondje, gooit er af en toe een interval in en probeert met een heuveltje wat variatie aan te brengen. Op een gegeven moment voelt het allemaal een beetje hetzelfde.

Dat betekent niet dat je ineens de sportschool in moet duiken om aan je kracht te werken. Gelukkig is er een leuker alternatief, en dat is padel. Niet alleen zit er meer spelelement in, het is ook fysiek uitdagend genoeg om je hardlooptraining aan te vullen. Zeker als je merkt dat je lichaam af en toe protesteert tegen de herhaalde belasting van het lopen, is padel een slimme aanvulling.

Padel helpt je lichaam op een andere manier sterker te maken

Hardlopen is rechttoe rechtaan. Padel is het tegenovergestelde. Bij deze sport beweeg je zijwaarts, draai je vaak om je as en maak je korte, explosieve bewegingen. Daardoor spreek je andere spieren aan dan tijdens het rennen. Denk aan je core, je billen, je bovenbenen en je kuiten. Die worden niet alleen sterker, maar ook beter in balans. In een stad als padel Groningen zie je steeds meer sporters die padel combineren met andere vormen van training. Niet om harder te smashen, maar juist om blessurevrij te blijven bij het hardlopen. Die afwisseling in belasting doet je lichaam goed en verkleint de kans op overbelasting.

Ook je conditie krijgt er een flinke oppepper van

Hoewel je bij padel niet kilometers maakt zoals bij hardlopen, ben je wél constant in beweging. Sprintjes, draaien, reageren het is een stuk intensiever dan het misschien lijkt. Juist dat maakt het een leuke en effectieve manier om aan je uithoudingsvermogen te werken. Wie regelmatig padel speelt, merkt na een tijdje ook tijdens het hardlopen verschil. Je hartslag stijgt sneller, je herstelt sneller en je lichaam went aan het schakelen tussen intensieve en rustmomenten. Iets wat je zeker terugziet als je intervallen loopt of een zware heuveltraining doet.

Voetenwerk en explosiviteit als geheime wapen

Padel vraagt veel van je reactievermogen. Je moet razendsnel kunnen draaien, starten en stoppen. Dat neem je onbewust mee naar het hardlopen. Denk aan een snellere start, soepeler draaien in bochten of net wat meer pit in je eindsprint. Vooral als je wedstrijden loopt of aan trailrunning doet, is dat een voordeel. Je voetenwerk verbetert en je beweegt soepeler. Het zijn misschien kleine details, maar in een sport waarin seconden tellen, maken die het verschil.

Ook je hoofd krijgt wat frisse input

Hardlopen is heerlijk, maar het is ook vaak solo. Je hoofd gaat op de automatische piloot en dat is soms precies wat je nodig hebt. Maar op andere momenten heb je gewoon behoefte aan iets interactievers. Padel is sociaal, speels en je bent continu met anderen bezig. Je blijft in beweging, maar het voelt minder als een training en meer als een leuke activiteit. Juist die mentale afwisseling zorgt ervoor dat je gemotiveerd blijft om te blijven sporten. Want zeg nou zelf, een beetje afwisseling in de week maakt het allemaal nét wat leuker.

