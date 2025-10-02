Dakbrand na werkzaamheden op pand A-Kerkhof Groningen snel geblust (update)

Groningen- Op een dak van een woning aan het A-kerkhof is donderdag rond 12:20 uur een kleine brand uitgebroken. Hulpdiensten waren snel ter plaatse.

De brandweer deed ter plaatse onderzoek en heeft alles gecontroleerd. De brand was snel uit. Het was ontstaan tijdens werkzaamheden op het dak. Wel moest er enige sloopwerk worden verricht om zeker er van te zijn dat de brand uit was zegt de voorlichter Geert Anne Mollema.

Stichting Salvage komt ter plaatse voor afhandeling van de schade.

Foto's