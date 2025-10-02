6 oktober 2025 start de actiedag* #EchtNietVandaag. Een dag tegen digitale criminaliteit

Regio – Op maandag 6 oktober 2025 start in Noord-Nederland de actiedag* #EchtNietVandaag. Een dag waarop we samen in actie komen tegen digitale criminaliteit.

Want cybercrime raakt ons allemaal – van jongeren tot ondernemers en mensen die minder digitaal vaardig zijn.

Wat kun jij doen?

Organiseer een activiteit op maandag 6 oktober 2025 (ook mogelijk tijdens de Week van de Veiligheid van 6 t/m 10 oktober 2025) of sluit aan bij een bestaand initiatief dat mensen bewuster en weerbaarder maakt tegen digitale criminaliteit.

Waarom?

Dagelijks worden mensen slachtoffer van digitale criminaliteit. In 2024 overkwam het 2,4 miljoen Nederlanders, dat zijn meer dan 6.500 slachtoffers per dag! Ook jij kunt slachtoffer worden. Dit moet stoppen. Digitale criminaliteit? Echt niet vandaag!

‘Echt niet vandaag’ is een zelforganiserende preventieve aanpak tegen digitale criminaliteit. De aanpak bestaat uit regionale actiedagen door heel Nederland. ‘Echt niet vandaag’ is een initiatief van politiemedewerkers, omarmd door Politie Nederland en gesteund door verschillende landelijke partners en regionale partners. Het doel van de actiedagen is om meer bewustzijn te creëren voor digitale criminaliteit en mensen weerbaarder te maken.



Inspiratie nodig?

Denk bijvoorbeeld aan:

Zet alle mediakanalen in (online, offline, lokaal, regionaal en landelijk) om de campagne te delen.

Kom langs tijdens de regionale aftrap van de actieweek op 6 oktober (zie meer informatie in deze mail).

Maak een thema-uitzending over digitale veiligheid.

Maak een reportage over hoe cybercrime mensen en bedrijven raakt.

Laat experts aan het woord om bijvoorbeeld tips te delen.

Voor het promoten van de campagne is een handige toolkit met afbeeldingen en voorbeeldteksten beschikbaar: Je vindt deze op: https://www.echtnietvandaag.nl/noord-nl/toolkit.



*Deze actiedag is een initiatief van: Werkgroep Cyberveiligheid Noord-Nederland van het Regionaal Bestuurlijk Politie Overleg (RBPO), Platform Veilig Ondernemen Noord-Nederland, Politie eenheid Noord-Nederland, Thorbecke Academie van NHL Stenden Hogeschool, Openbaar Ministerie en het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC) Noord-Nederland.

Foto's