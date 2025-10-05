Klein brandje in woning na kortsluiting aan de Oosterhaven

Groningen – In een woning aan de Oosterhaven in Groningen heeft zondagavond een klein brandje gewoed. De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse na de melding.

De brandweer wist de situatie snel onder controle te krijgen. Na het blussen is de woning geventileerd en is een nacontrole uitgevoerd om zeker te zijn dat er geen vuurhaarden meer aanwezig waren.

De brand is ontstaan door kortsluiting in een stopcontact. Voor de verdere afhandeling van de schade is Stichting Salvage opgeroepen.

Foto's